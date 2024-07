Um sargento da Polícia Militar (PM), sem idade informada, foi esfaqueado na porta de casa na noite da última sexta-feira (19), em Juiz de Fora. O autor do golpe foi morto com um tiro efetuado pelo policial.

A PM explicou que, conforme testemunhas, o sargento estava de folga e a paisana quando chegou em casa e viu que um casal usava drogas e consumia álcool em frente ao imóvel.

O militar foi orientar os envolvidos sobre a prática e entrou em atrito com o homem de 39 anos. Em determinado momento, esse homem esfaqueou o sargento e o golpe acertou a cabeça entre o olho e a orelha.

O sargento caiu no chão com o golpe, mas conseguiu sacar a arma e atirar contra o homem. O policial foi levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) por uma viatura militar.

Segundo a PM, ele chegou à unidade consciente, mas logo ficou inconsciente com suspeita de hemorragia intracraniana. Ele passou por cirurgia e foi encaminhado ao CTI. O nome dele não foi divulgado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.

O autor da facada foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HPS inconsciente. Ele foi levado para cirurgia, mas não resistiu e morreu na unidade. Ele tinha passagens criminais por roubo, furto, estupro de vulnerável, lesão corporal, dentre outros.

Não foram passados detalhes sobre a mulher que estava com o homem no momento do crime.



Tags:

Drogas