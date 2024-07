Nesta segunda-feira (22), a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) anunciou a realização de manutenções no asfalto nas ruas do Bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. Com o serviço, realizado nas ruas Nair Castro Cunha, Petrus Zaka, Tom Fagundes, Miguel José Mansur e Francisco Vaz de Magalhães, o trânsito passa por alterações e alguns trechos ficam em meia pista.

Conforme a empresa, o tráfego não vai ser totalmente bloqueado em nenhum desses pontos, "mas é recomendável que os motoristas redobrem a atenção ao circular pela região, devido ao intenso fluxo de máquinas e trabalhadores".



Sobre a manutenção

A manutenção do asfalto, também conhecida por recapeamento asfáltico, serve para restaurar ou conservar a malha de asfalto, segundo a Constec Pavimentação e Construção. Esse serviço deve ser realizado periodicamente, a fim de garantir a qualidade e aumentar a vida útil da estrutura.