Uma mulher de 50 anos foi atropelada por um ônibus na tarde dessa segunda-feira (22), em Juiz de Fora. O acidente ocorreu na Avenida Rio Branco, próximo à faixa de pedestres que faz cruzamento com a Rua Santa Rita, no Centro da cidade.

De acordo com o Consórcio Via JF, responsável pelo veículo, o motorista que conduzia a linha 207 (Marumbi) relatou que o semáforo abriu para veículos e, ao passar pela faixa de pedestres, uma mulher estava sobre a calçada aguardando para atravessar. "A pedestre deu um passo em direção à lateral do ônibus, vindo a esbarrar próximo à porta do meio", explicou.

A vítima sofreu um pequeno ferimento no supercílio e foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O boletim de ocorrência foi registrado no local e, após o atendimento médico, ela foi liberada.

Em nota, a Via JF lamentou o ocorrido e reforçou a importância de que os pedestres também estejam atentos à sinalização das ruas, "visando garantir a segurança de todos que transitam diariamente pelas vias públicas".