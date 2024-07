A partir da próxima sexta-feira (26), 18 linhas de ônibus passam por alterações nos horários e itinerários em Juiz de Fora. O anúncio foi feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) nesta segunda (22), que informou que as mudanças devem seguir por tempo indeterminado.

Confira abaixo quais linhas passam pelas alterações e saiba mais neste anexo.



107 - Vila Montanhesa: Ajuste de horários nos dias úteis

110 - Recanto dos Lagos: Extensão do itinerário até a Rua Amarilis com Rua Luz Divina no sentido Centro - Bairro.

113 - Vila Montanhesa: Ajuste de horários nos dias úteis e sábados.

116 - Vivendas da Serra: Ajustes nos horários aos domingos e feriados.

215 - Bairu / Cruzeiros do Sul: Ajuste de horários nos dias úteis.

216 - Bairu / Boa Vista: Ajuste de horários aos domingos e feriados.

542 - Lagoa: Ajuste de horários nos dias úteis

546 - Mirante: Ajuste de horários nos dias úteis.

547 - Nossa. Sra. De Fátima: Ajuste de horários nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

560 - Av. Pres. Itamar Franco: Ajuste de horários nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

700 - Barbosa Lage: Ajuste de horários aos sábados

703 - Barbosa Lage / Santa Amélia: Ajuste de horários nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

706 - Cidade do Sol: Ajuste de horários nos dias úteis.

707 - Cidade do Sol: Ajuste de horários nos dias úteis.

712 - Dias Tavares: Ajuste de horários nos dias úteis.

724 - Santa Lúcia / Distrito Industrial: Ajuste de horários nos dias úteis e sábados.

734 - Cidade do Sol / Santa Maria: Ajuste de horários nos dias úteis.

752 - Penido: Ajuste de horários nos dias úteis.