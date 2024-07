O Parque de Exposições e outros seis imóveis irão a leilão em Juiz de Fora no próximo dia 9 de agosto. O valor do leilão chega a quase R$ 95 milhões, sendo R$ 70 milhões apenas para o Parque de Exposições. O edital foi publicado pela Prefeitura no Atos do Governo.

As propostas já podem ser enviadas e o leilão será virtual, a partir das 9h no Portal de Contas Públicas, na modalidade maior valor. O leilão será julgado pelo critério de maior lance e será considerado automaticamente como arrematado pelo maior valor, desde que seja superior ao da avaliação.

Caso o imóvel não receba proposta, o certame será declarado deserto e um novo leilão público será definido posteriormente.

O Edital 001/2024 explica que o leilão dos imóveis tem como finalidade a alienação de imóveis públicos destinados ao Fundo de Previdência Municipal. O valor total do leilão é de R$ 94.643.900,49

“Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não sendo aceitas quaisquer argumentações posteriores decorrentes do desconhecimento das suas condições, bem como do local em que se encontram”, esclareceu o edital.

Veja abaixo detalhes dos imóveis: