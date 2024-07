Morreu, nesta terça-feira (23), o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) Carlos César Bonifácio, aos 57 anos, em Goiânia. A causa da morte não foi informada.

A notícia foi lamentada pelo Legislativo que, através do presidente Zé Márcio-Garotinho (PDT), declarou luto oficial de três dias.

Nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão também lamentou a morte de Bonifácio, dizendo que ele "será sempre lembrado por sua reconhecida liderança ministerial e sua vigorosa contribuição com a vida pública da cidade".



Sobre a carreira de Bonifácio

Natural de Juiz de Fora, Bonifácio ocupou uma cadeira no Legislativo por dois mandatos, no período de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012 pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), atual Republicanos. Em 2011, foi eleito presidente da Câmara no biênio 2011-2012.

Pastor evangélico, era reconhecido por defender pautas em prol do desenvolvimento econômico e social, da juventude e na luta contra o abuso de drogas.