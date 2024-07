Nesta terça-feira (23), às 19h30, é realizada a primeira Missa do Impossível em novo espaço, localizado na Rua Coronel Delfino Nonato de Faria 20, Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. A informação foi divulgada pelo padre Pierre Maurício em suas redes sociais.

A mudança de local foi anunciada em junho deste ano, quando foi designada ao padre a responsabilidade do trabalho humanitário, pastoral e espiritual a ser realizado no terreno, cuja guarda provisória foi concedida pela União à Arquidiocese de Juiz de Fora. O local agora também sedia a Missa do Impossível, uma celebração declarada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município.