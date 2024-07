O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer), Jorge Moreira de Freitas, de 69 anos, foi encontrado morto dentro de casa no Bairro Grama, no fim da manhã dessa terça-feira (23), em Juiz de Fora. Um homem foi preso em Ribeirão das Neves e confessou o crime.

A delegada responsável da Polícia Civil, Camilla Miller, informou que o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios em Juiz de Fora, que instaurou um inquérito para investigar o caso e a motivação.

Em nota, a Ascomcer lamentou a morte de Jorge e disse que “neste momento de muita tristeza, em nome de seus voluntários, conselheiros, diretoria, funcionários, corpo clínico e pacientes, a ASCOMCER agradece imensamente aos anos de serviço e dedicação e deseja conforto à família”.

Jorge é velado no Parque da Saudade e será enterrado às 16h desta quarta-feira (24).

Corpo encontrado

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma testemunha e amigo da vítima na Rua Pedro Agostinho. Aos policiais, o filho de Jorge disse que o suspeito do crime seria um pedreiro que prestou serviços para o pai.

A polícia recebeu informações de um possível endereço da mãe do suspeito na cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A PM da cidade foi acionada e localizou o homem, que confessou a autoria do crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia.