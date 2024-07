Em Juiz de Fora, com a chegada do período de temperaturas mais baixas, o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) da Secretaria de Assistência Social (SAS), executado pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), anunciou que o horário de atendimento para moderadores de rua foi estendido para 24 horas por dia.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a equipe foi ampliada tem atuado nas ruas da cidade ofertando serviços como o Centro POP, o Nupop, as Casas de Passagem para pernoites e vagas no acolhimento 24 horas, além dos encaminhamentos à rede de saúde e para documentação civil. "Nos bairros, a equipe realiza busca ativa através das rotas regionais planejadas ou mediante demandas recebidas por contatos telefônicos. Durante a noite, a atenção se intensifica nas praças e ruas centrais com a oferta de lanches quentes e cobertores", explicou em nota.

Além das atividades regulares, a equipe mantém ações socioeducativas quinzenais nas praças, com o intuito de sensibilizar os usuários sobre os serviços disponíveis, além de oferecer orientações e atendimentos técnicos

A Abordagem Social funciona todos os dias da semana, no período de baixas temperaturas, por 24 horas e pode ser acionada pelos telefones 3692-8233 ou 99807-0719.