A partir desta quarta-feira (24), duas ruas do Bairro Benfica passam por alteração de sentido em Juiz de Fora.

A mudança, de acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), visa a segurança dos pedestres e fluidez no trânsito. Veja como fica a inversão do sentido de circulação.

- Passa a operar em mão única a Rua Diogo Álvares, entre as Ruas Porto Seguro e dos Emboabas, neste sentido.

- Passa a operar em mão única a Rua Porto Seguro, entre as Ruas Diogo Álvares e Marília, neste sentido.

Para visualizar as alterações, clique neste link.