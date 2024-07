Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação próximo aos bairros Parque Independência e Grama, em Juiz de Fora, é combatido nesta quinta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas progridem em cinco frentes na direção sul. Nesta manhã, 12 bombeiros e 15 militares do Exército trabalham para controlar as chamas.

O objetivo principal é proteger a Unidade de Conservação Parque Estadual Mata do Krambeck. Ainda não há estimativa da área queimada e as causas do incêndio, que teve início no fim da tarde dessa quarta-feira (24).