Na manhã desta quinta-feira (25), o estoque de fraldas da Drogaria Araújo, localizada na Avenida Rio Branco, unidade próxima ao Bahamas São Vicente, pegou fogo em Juiz de Fora.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de 11h50 para combater as chamas no local. Segundo a corporação, a unidade foi evacuada e não houve vítimas.

O combate ao incêndio foi inicialmente realizado pelo interior da loja, mas devido à grande concentração de calor e fumaça, foi necessário um segundo acesso pela parte externa, uma vez que o local era fechado e sem aberturas.

Após aproximadamente cinco horas de trabalho, as chamas foram totalmente extintas. Não houve propagação do fogo para o primeiro piso da loja nem para edificações vizinhas. No mezanino, além do depósito, funcionavam um escritório e um refeitório, que foram totalmente atingidos pelas chamas.

FOTO: Ramon Ribeiro - Nuvem de fumaça causada pelo incêndio na Drogaria Araújo toma conta da Avenida Rio Branco.

A causa do incêndio ainda não foi identificada.

A reportagem entrou em contato com a Drogaria Araújo e aguarda retorno.