Em Juiz de Fora, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou uma TV, um notebook e uma caixa de som nessa quarta-feira (24). Os materiais haviam sido furtados em junho deste ano em Coronel Pacheco, município localizado a 30 quilômetros de Juiz de Fora.

Segundo a corporação, após o registro do crime, a equipe da 4ª Delegacia de Polícia iniciou o rastreamento e o cruzamento dos dados fornecidos pela vítima no boletim de ocorrência. Em posse das informações, foi possível identificar a placa do carro envolvido no crime e localizar o condutor do veículo, um homem de 43 anos, que já estava cumprindo pena por outros crimes no sistema prisional.

O suspeito confessou que furtou os equipamentos em Coronel Pacheco e forneceu informações sobre quem teria comprado os materiais. Com base nisso, os policiais foram até os endereços indicados.

No Bairro Francisco Bernardino, um idoso de 63 anos foi identificado como o receptador da TV de 55 polegadas. Ele afirmou ter comprado o equipamento por R$ 900. Já no Bairro Araújo, os policiais encontraram o notebook e a caixa de som com um homem de 55 anos, que declarou ter adquirido os itens por R$ 550.

As investigações foram concluídas e os materiais restituídos à vítima.

Os receptadores devem responder em liberdade.

Tags:

TV