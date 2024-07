A partir da próxima segunda-feira (29), cinco unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) também passam a oferecer serviços realizados pela Astransp, em Juiz de Fora. A medida busca descentralizar os serviços relativos ao cartão Moov.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as unidades Santa Luzia, São Pedro, Santa Terezinha, Moinho e Benfica vão contar com guichê da Astransp para transferência de crédito do antigo sistema para o Cartão Moov. A emissão de novos cartões continua acontecendo apenas na sede da Astransp, localizada na Rua Espírito Santo, 296.



O Cartão Moov já está em funcionamento e os usuários podem realizar a transferência de crédito do antigo sistema para o novo até o mês de dezembro. A bilhetagem antiga será suspensa no dia 12 de agosto e as recargas já estão sendo realizadas exclusivamente no cartão Moov.



Para realizar a transferência de crédito da antiga bilhetagem eletrônica para o novo cartão de vale-transporte é preciso que o titular do cartão compareça a um dos postos de atendimento portando: documento com foto (RG ou CNH) e o cartão antigo.



Lembrando que as unidades do Diga funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Já o atendimento na Sede da Astransp segue ocorrendo na própria unidade de segunda a sexta de 8h às 19h e aos sábados de 8h às 11h.



A unidade do Diga na Av. Rio Branco, 1851 continua realizando apenas recargas do Cartão Moov.

Confira abaixo o endereço das unidades que estão com guichê da Astransp para transferência de crédito:



DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro



DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha



DIGA | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino;



DIGA | Benfica

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica



DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia