Nesta sexta-feira (26), o Governo Federal anunciou a destinação de R$ 356 milhões para a cidade de Juiz de Fora, a fim de dar início à execução das obras de macrodrenagem nos bairros Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata e na bacia do córrego São Pedro.

O município foi beneficiado através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, um plano que distribuiu R$ 41,7 bilhões para projetos nos setores de transporte, infraestrutura, saneamento e prevenção a desastres em 710 cidades do Brasil.

Com o resultado, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o processo para obtenção do empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) não se torna mais necessário, já que o investimento para as obras será feito pelo Governo Federal.