Peças de uniforme que foram furtados da unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), em Juiz de Fora, foram recuperados pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado (27).

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 4º Vara Federal da cidade contra um funcionário terceirizado do Ibama, que não teve a idade informada.

O Ibama fez a denúncia e as investigações apontaram que o funcionário, em ambiente de trabalho, furtou diversos itens do uniforme utilizado pelos Agentes de Fiscalização. Segundo a PF, há fortes indícios de que ele usava esses itens para se passar por servidor do Ibama.

Durante o cumprimento dos mandados na casa do investigado, que não teve a localidade revelada, foram apreendidos vários objetos com a identificação do Ibama, inclusive um colete balístico no qual foi aposta uma tarjeta de identificação com o nome dele, o que reforça a suspeita de que ele se fazia passar por Agente de Fiscalização do órgão.

Os policiais também apreenderam uma pistola de Air Soft sem a marcação de identificação, e as características se assemelham a simulacro de arma de fogo.

A PF afirmou que o investigado responderá pelo delito de peculato, entre outros crimes, e pode ser condenado a até 12 anos de reclusão.