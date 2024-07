Um ônibus de turismo ficou totalmente destruído após dar pane em cima da linha férrea e ser atingido por trem na noite desse domingo (28), em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 21h40 na Rua Sebastião Cardoso, no Bairro Barão do Retiro.

Aos bombeiros, o motorista relatou que ao passar na linha férrea, o ônibus parou de funcionar. Ele então ordenou que os cinco passageiros descessem do veículo. Neste momento o sinal sonoro acusou a chegada do trem.

Os veículos colidiram e o ônibus ficou totalmente destruído. Todos os passageiros já haviam saído do ônibus no momento da batida e ninguém ficou ferido.

Não foram repassados detalhes sobre o destino de viagem do ônibus.



A reportagem entrou em contato com a MRS, que administra a linha férrea, e aguarda retorno.

Veja abaixo as fotos do acidente:

FOTO: Corpo de Bombeiros - Ônibus dá pane em cima da linha férrea e é atingido por trem em Juiz de Fora

FOTO: Corpo de Bombeiros - Ônibus dá pane em cima da linha férrea e é atingido por trem em Juiz de Fora

FOTO: Corpo de Bombeiros - Ônibus dá pane em cima da linha férrea e é atingido por trem em Juiz de Fora