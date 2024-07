A semana começou com tempo quente e seco em Juiz de Fora. Nesta segunda-feira (29), a máxima está prevista em 26°C e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol fica encoberto com algumas nuvens, não havendo previsão de chuva. No entanto, até a próxima sexta (2), a previsão é de que uma frente fria chegue na cidade, com mínimas de 12°C, máximas de até 25°C e pancadas de chuvas isoladas.

Portanto, a partir de terça-feira (30), o avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste vai aumentar os índices de umidade e a quantidade de nuvens no céu. De acordo com o Climatempo, neste dia o céu fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 25°C.

Quarta-feira (31) passa por uma redução na temperatura, com previsão mínima de 13°C e máxima de 19°C. O céu fica parcialmente nublado a claro com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quinta-feira (1), a mínima está prevista em 12°C e a máxima em 21°C. Sem previsão de chuvas, o céu fica parcialmente nublado durante o dia com poucas nuvens durante a noite.

Já na sexta-feira (2), que tem mínima prevista em 13°C e máxima de 22°C, o céu fica parcialmente nublado com névoa úmida, porém não chove.

No fim de semana, as temperaturas voltam a esquentar. Ainda conforme o Climatempo, sábado (3) têm mínima prevista em 13°C e máxima de 24°C, com o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. No domingo (4), a mínima fica em 13°C e a máxima em 28°C. Além disso, o céu fica com algumas nuvens durante o dia e não chove.