A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um policial aposentado, de 55 anos, pelos crimes de racismo e injúria racial contra um motoboy, de 29 anos, em Juiz de Fora.

De acordo com a investigação, o caso ocorreu no dia 17 de julho, no Bairro São Mateus, quando o homem chamou o entregador de "vagabundo de merda" e "preto fedido".

O acusado foi encaminhado ao sistema carcerário da Polícia Militar em Belo Horizonte, onde permanece detido.

O relatório foi encaminhado à Justiça.

