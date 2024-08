Nesta terça-feira (30), a Companhia Energética de Minas Gerais anunciou que o seu Castelinho, prédio histórico localizado na Rua Espírito Santo, 467/485, no Centro de Juiz de Fora, vai ser leiloado. O imóvel, que atualmente abriga a agência de atendimento e setores anexos da companhia, deve ser negociado pelo valor mínimo de R$ 6,973 milhões.



Além do prédio em Juiz de Fora, a Cemig também está leiloando outro imóvel em Teófilo Otoni e dois terrenos em Pirapora. O prédio em Teófilo Otoni está localizado na praça Germânica (antiga praça Duque de Caxias), na Avenida Getúlio Vargas, 1.313, Centro, e tem o valor inicial de R$ 6,110 milhões. No local, funciona a agência de atendimento e áreas operacionais da Cemig.

Em Pirapora, estão sendo leiloados dois lotes comerciais localizados no Bairro Santos Dumont. O primeiro lote, com uma área de aproximadamente 8.552 metros quadrados, tem o valor de R$ 1,395 milhão. O segundo lote, com 3.574 metros quadrados, está sendo leiloado por R$ 1,380 milhão.

Os interessados podem dar lances até o próximo dia 4 de setembro através da plataforma Superbid Exchange. De acordo com a Agência Minas, a Cemig oferece facilidades de pagamento, incluindo a possibilidade de parcelamento em até 60 meses, conforme descrito no edital.

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro na plataforma e enviar todos os documentos exigidos no edital. As negociações são realizadas de forma totalmente online, e os participantes devem analisar as condições previstas antes de efetuar os lances.