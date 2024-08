A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (30), aproximadamente 300 quilos de maconha em um caminhão no km 122 da BR-267, em Juiz de Fora.



De acordo com a ocorrência, a equipe da corporação notou um comportamento inquieto por parte do motorista do veículo, o que resultou na fiscalização. Dentro da carroceria, havia várias caixas de papelão sob paletes vazios. Ao abrir as caixas, a equipe encontrou tabletes de maconha. Em prosseguimento às buscas, foram encontradas outras caixas com as mesmas substâncias e características.

O veículo, o condutor e a droga foram encaminhados à Polícia Federal para investigações.

