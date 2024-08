Na tarde desta terça-feira (30), duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre três carros na Rua Barão de Juiz de Fora, no Bairro Santos Anjos, em Juiz de Fora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, um dos carros perdeu o freio e bateu em dois veículos estacionados. Um dos veículos atingidos feriu um homem de 33 anos que estava prestes a entrar no próprio carro. Quando foi socorrido, ele apresentava duas fraturas fechadas completas no membro inferior esquerdo (MIE) e escoriações nos membros superiores e inferiores.

No carro que perdeu o freio, a condutora, uma mulher de 50 anos, apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), trauma de face, sangramento ocular no lado esquerdo e escoriações na face.

Ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo conduzidas a um recurso hospitalar.

A Polícia Militar esteve presente no local para registrar a ocorrência.