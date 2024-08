Os cartões antigos usados no transporte público de Juiz de Fora serão desabilitados no próximo dia 12 de agosto e a transição para os novos cartões Moov continuam na cidade. A partir desta quinta-feira (1º), as senhas para atendimento serão distribuídas até as 18h.

Segundo a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora (Astransp), após o dia 12 de agosto não será possível utilizar os cartões antigos.

Desde o dia 12 de julho que não é mais possível fazer a recarga de valores nos cartões antigos. Quem ainda tiver saldo no cartão no cartão antigo pode procurar as unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) de São Pedro, Santa Terezinha, Santa Luzia, Benfica e Moinho, para fazer a transferência do valor para o novo cartão.

O atendimento da Astransp nessas unidades do Diga será feito até o fim do ano e para esta operação de transferência de saldo não é preciso procurar a sede da Astransp que fica na Rua Espírito Santo, no Bairro Poço Rico.