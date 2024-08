Três vidros com cobras mortas foram achados no Centro de Juiz de Fora, no início da tarde dessa terça-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura dos animais na Rua Santo Antônio, mas as serpentes já estavam mortas. Os militares não informaram onde os recipientes foram encontrados.

Não foi especificado quantas cobras foram recolhidas e o motivo das mortes. Os animais foram retirados dos recipientes de vidro e entregues para a veterinária de plantão no Palácio da Saúde.