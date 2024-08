Nesta quarta-feira (31), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu drogas avaliadas em R$ 50 mil durante uma operação de fiscalização na AMG-3085, em Juiz de Fora.

Conforme a ocorrência policial, a equipe notou o nervosismo de uma jovem, de 25 anos, que ocupava o banco do carona do carro. Com isso, foi iniciada a busca no interior do veículo, onde foram localizadas três barras de crack e uma de skunk.

Quando questionada, a suspeita informou que estava transportando a droga do município de Viçosa para entregar no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora.

A jovem foi detida junto ao material e conduzida à delegacia.

A PMRv não divulgou informações referentes ao condutor do veículo.