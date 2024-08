A realização da Maratona Night Run e a Meia Maratona de Juiz de Fora irá alterar o trânsito na Zona Norte neste sábado (3) e domingo (4).

A partir das 19h de sábado, a Avenida Brasil e o Acesso Norte serão fechadas parcialmente até o fim da Meia Maratona, com previsão de encerramento no fim da manhã de domingo.

Neste período, os ônibus dividirão a faixa dos carros e os corredores utilizarão a faixa dos ônibus na margem direita, mais próxima ao Rio Paraibuna.

A corrida começará no Estacionamento do Shopping Jardim Norte, saída pela Avenida Brasil (margem direita), passando ao longo da Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), retornando na proximidade de uma transportadora que fica na Rua Maria Eugênia, nº 696, em Benfica, pela Avenida Garcia Rodrigues Paes, Rua Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, terminando no estacionamento do Shopping Jardim (Henrique Burnier).



Veja o trajeto e as mudanças.