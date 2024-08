Em função de obras de manutenção no viaduto Engenheiro Renato José Abramo, o trânsito na via no sentido Bairro-Centro será interditado a partir de segunda-feira (5), conforme a Prefeitura de Juiz de Fora.

A intervenção tem previsão de duração por 10 dias. A partir da interrupção, os motoristas que trafegam nesse deslocamento deverão seguir pela rua Osório de Almeida, com a rua Pinto de Moura até a Avenida Brasil. A outra via, sentido Centro-Bairro, continuará aberta normalmente para o trânsito.