A Polícia Civil (PC) prendeu nesta quinta-feira (1º), durante a Operação Shamar, um homem, de 31 anos, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, em Juiz de Fora. A campanha Agosto Lilás enfatiza o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme a PC, o homem descumpriu medida protetiva de afastamento da ex-esposa, requerida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora. Ele foi localizado e preso em Barbacena, município situado a cerca de 100 quilômetros de distância. A ação contou com apoio de policiais civis do 13º Departamento.

Operação Shamar

“Shamar” é uma palavra em hebraico que significa ‘cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar’, explica a Polícia Civil. A iniciativa foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com apoio do Ministério das Mulheres e do Colégio de Coordenadores das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar dos Tribunais de Justiça estaduais. A operação é executada pelas polícias civis e militares de todos os estados.