Após alguns dias de frio, as temperaturas voltam a subir na Zona da Mata e no Campo das Vertentes nesta semana. No entanto, uma nova frente fria deve chegar às regiões no fim de semana, trazendo uma queda nos termômetros e possibilidade de chuva fraca.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas na Zona da Mata e no Campo das Vertentes devem alcançar 12 °C, enquanto as máximas podem chegar perto dos 30 °C. Especificamente em Juiz de Fora, conforme o Climatempo, a cidade experimentará uma elevação nas temperaturas até sexta-feira (9), com mínimas variando entre 12 °C e 16 °C e máximas entre 19 °C e 29 °C, de segunda-feira (5) a domingo (11).

O tempo seco que predomina no início da semana dará lugar a um aumento de umidade a partir de sábado (10), quando uma frente fria atingirá a região. O Inmet prevê um aumento de 25% na umidade do ar, o que pode resultar em chuvas fracas, especialmente em Juiz de Fora.

A população deve se preparar para essa variação climática, aproveitando o calor dos próximos dias e se mantendo atenta à possibilidade de chuvas leves no final de semana.