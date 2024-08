A partir deste mês de agosto, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada poderão ser notificados sobre a necessidade de inscrição ou atualização dos dados do CADÚnico.

Após a notificação, é necessário realizar o cadastro ou a atualização dos dados em até 90 dias, caso contrário o benefício poderá ser bloqueado.

Após a notificação é preciso, em até 30 dias, comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência com o CPF de todos os moradores da casa, comprovante de residência e um documento com foto do responsável familiar.



