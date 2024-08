Um carro de luxo avaliado em R$ 400 mil que foi roubado em Niterói, no Rio de Janeiro, foi recuperado na BR-267, em Juiz de Fora, na tarde dessa segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tinha placas clonadas e foi roubado no dia 27 de julho deste ano. O motorista era um empresário do interior de São Paulo, de 61 anos, que viajava para o Rio de Janeiro com a esposa.

Ele contou aos policiais que comprou o carro em São Paulo por cerca de R$ 420 mil, contudo, conforme a PRF, ele apresentou versões desencontradas sobre os fatos.

O carro já apresentava adulterações, mas os policiais conseguiram identificar as mudanças. O veículo clonado era um modelo de características idênticas registrado em Joaçaba, no interior de Santa Catarina.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária local.