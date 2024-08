Na noite dessa segunda-feira (6), um homem de 49 anos e uma adolescente de 13 ficaram feridos após uma batida entre um carro e uma van na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Cidade do Sol, Zona Norte de Juiz de Fora. A dinâmica do acidente não foi informada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve presente na ocorrência, informou que as vítimas eram ocupantes do carro. O homem foi socorrido com trauma no membro inferior direito e a garota com traumatismo crânio-encefálico leve. Ambos foram encaminhados para o Hospital Albert Sabin.

A reportagem solicitou o atual estado de saúde das vítimas ao hospital e mais informações sobre o acidente à Polícia Militar e aguarda retorno.

acidente | Batida