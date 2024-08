Em virtude de uma interligação de rede de água para manutenção do sistema, alguns bairros das regiões Leste e Nordeste de Juiz de Fora podem ter o abastecimento comprometido nesta quarta-feira, 7. Os trabalhos serão realizados pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), especificamente, na Rua Sophia Rafael Zacarias, no bairro Parque Guarani, no horário entre 8h e 17h.

De acordo com a Companhia, o desabastecimento pode afetar as seguintes localidades: Granjas Piraúba, Parque Guarani, Vivendas da Serra, Vale dos Bandeirantes, Marumbi, Progresso, Quintas da Avenida II, Granjas Bethânia, extensão da Avenida Juiz de Fora e adjacências.

A previsão é que o abastecimento seja retomado assim que o serviço for concluído, sendo normalizado gradualmente na noite desse mesmo dia.