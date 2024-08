Quatro pessoas precisaram ser resgatadas após ficarem presas dentro do elevador de uma galeria na Rua Halfeld, no Centro de Juiz de Fora, no fim da manhã dessa terça-feira (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes acionaram a corporação após chegarem ao térreo da galeria e a porta do elevador não abrir. Como o equipamento não tem uma empresa de manutenção e a galeria não tem porteiro, apenas o síndico, os bombeiros foram acionados.

Os militares forçaram a abertura da porta e conseguiram liberar os quatro ocupantes, que não apresentavam ferimentos e não precisaram de atendimento médico.