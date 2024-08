Nessa quarta-feira (8), a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou a publicação de dois editais de concorrência pública, disponíveis no Atos do Governo do município, para a permissão de uso de unidades comerciais no primeiro piso do Mercado Municipal. As vagas, remanescentes após a recente reforma do espaço, são destinadas a diferentes segmentos de comércio.

O edital 010/2024 contempla cinco unidades: uma loja de açougue, uma de peixaria e três destinadas à venda de frutas, legumes e verduras. Os interessados devem entregar os envelopes contendo a documentação necessária em uma sessão pública marcada para o dia 26 de setembro de 2024, às 10h, no auditório do Museu Ferroviário, situado na Av. Brasil, 2001, Centro.

Já o edital 011/2024 oferece 11 unidades para o segmento de artesanato, abertas à participação tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. A entrega dos envelopes para este edital está prevista para o dia 27 de setembro de 2024, também às 10h, no auditório do Museu Ferroviário.

Para participar, os interessados devem entregar dois envelopes: o nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e o nº 02, com a Proposta Técnica, conforme as exigências detalhadas em cada edital. Os envelopes podem ser entregues pessoalmente pelo proponente ou por um procurador devidamente autorizado com procuração registrada em cartório. Vale ressaltar que não serão aceitos envelopes após o início da sessão pública, às 10h. Recomenda-se que os interessados cheguem ao local com pelo menos meia hora de antecedência.

Os editais, disponíveis para consulta na aba Outras Modalidades, incluem uma lista detalhada da documentação necessária para cada envelope, além dos critérios de classificação e anexos que devem ser preenchidos pelos concorrentes.