Nessa quarta-feira (7), uma operação de revista minuciosa realizada no Complexo Penitenciário de Juiz de Fora resultou em uma significativa apreensão de drogas e equipamentos eletrônicos. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a ação, conduzida por policiais penais, descobriu um grande arsenal de substâncias ilícitas e itens proibidos, ocultos sob uma caixa d'água desativada.

Durante a revista, foram encontrados e apreendidos:

14 barras de substância semelhante à maconha



14 invólucros de substância semelhante à cocaína



2 invólucros de substância semelhante ao crack



19 aparelhos celulares



15 chips de celular



20 carregadores de celular



10 fones de ouvido

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Polícia Civil, que irá conduzir as investigações criminais pertinentes. O caso será apurado no âmbito criminal para identificar possíveis responsáveis e desmantelar redes de tráfico de drogas dentro do sistema penitenciário.

Além disso, um procedimento interno de investigação está sendo conduzido pela administração penitenciária para averiguar como os itens proibidos foram introduzidos e armazenados no complexo. A administração do presídio reforça seu compromisso em combater o tráfico e a entrada de contrabando em suas instalações.

As autoridades destacam a importância de manter a vigilância e a segurança dentro das instituições penais, garantindo que as ações ilícitas não comprometam a integridade do sistema penitenciário e a segurança pública.