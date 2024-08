Nessa quinta-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou diversos equipamentos furtados por um homem de 37 anos, detido na última quarta-feira (7) por suspeita de furtar um notebook da Associação dos Cegos em Juiz de Fora. Entre os itens recuperados estão uma TV, tablets e outro computador levado de uma clínica na região central do município.

De acordo com os delegados Samuel Neri e Márcio Savino, durante o depoimento, o suspeito revelou ser usuário de drogas e que havia trocado os equipamentos por entorpecentes no Bairro Furtado de Menezes.

Com base nas informações fornecidas, policiais da 6ª e 7ª Delegacias realizaram buscas no bairro, encontrando o material em um matagal próximo à linha do trem, local frequentado por usuários de drogas. Além dos equipamentos, foram apreendidas 95 pedras de crack, 14 porções de maconha e dinheiro.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.



Associação dos Cegos

Fundada há 85 anos, a Fundação Theodosio Araujo – Associação dos Cegos foi representada na Delegacia Regional por seu administrador, Luis Eduardo Colares. Segundo ele, após o furto, a associação investiu em novos equipamentos e procedimentos de segurança. Embora o notebook recuperado tenha sido formatado, a equipe de tecnologia vai reinstalar o software de biometria óptica para dar continuidade aos exames realizados na instituição.