A partir da próxima segunda-feira (12), o cartão de ônibus antigo, tanto para pagantes quanto para gratuidade, não será mais aceito em toda a frota de ônibus do consórcio Via JF. Portanto, somente o novo validador estará em funcionamento.

Os usuários que ainda não trocaram o cartão antigo pelo novo cartão Moov podem fazer a substituição a qualquer momento durante o horário comercial na Astransp. Além disso, transferência de saldo do cartão antigo para o novo cartão pode ser feita até dezembro de 2024, mas a Via JF recomenda que a transferência seja feita o quanto antes para evitar transtornos.



Confira os locais de serviços de recarga e atendimento

Diga da Cesama: Exclusivamente para recargas de saldo.

Unidades Oeste (São Pedro), Sul (Santa Luzia), Nordeste (Santa Terezinha) e Norte (Moinho Benfica): Atendem a todos os serviços oferecidos na Astransp, exceto a emissão do cartão Moov.

Endereço da Astransp:

Rua Espírito Santo, 296 – Poço Rico (Único local para troca do cartão antigo pelo novo)



Horários

As unidades do Diga funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, com distribuição de senhas até 14h30. Essas unidades não funcionam aos sábados.

Já a Astransp funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h, com distribuição de senhas até 18h. Aos sábados o funcionamento acontece de 8h às 14h, com senhas distribuídas até 11h.



Endereços do Diga

Centro: Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (Prédio do Cesama) – Apenas recargas de saldo

Oeste: Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 – São Pedro

Sul: Rua Porto das Flores, 276 – Santa Luzia

Nordeste: Avenida Rui Barbosa, 530 – Santa Terezinha

Norte: Praça Coronel Jeremias Garcia – Benfica (Antigo posto policial)

Norte: Moinho – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900 – Francisco Bernardino