A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está à procura de Alessandra Silva Coutinho de Paula, de 45 anos, que é considerada foragida após aplicar golpes em idosos nas cidades de Ubá e Juiz de Fora. A imagem da suspeita foi divulgada na manhã dessa quinta-feira (8), com autorização da 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora.

Segundo a corporação, Alessandra tinha um mandado de prisão em aberto relativo a uma investigação em Ubá e foi presa em flagrante em abril deste ano, enquanto cometia um golpe contra um idoso de 72 anos no Centro de Juiz de Fora. Solta em junho, a prisão temporária da suspeita foi decretada após novas provas surgirem.

O delegado Samuel Neri, que coordenou a investigação, afirmou que a divulgação da imagem pode ajudar a encontrar a suspeita e possibilitar que outras vítimas se manifestem. "Quem souber do paradeiro da mulher, ou tiver sido mais uma vítima dela, deve procurar uma delegacia de Polícia Civil ou ligar para o 197", afirmou.



Investigações

As investigações revelaram que a mulher fez pelo menos dez vítimas, com a ajuda de sua filha de 25 anos. Além de estelionato, a mulher é acusada de furto e roubo, explorando a confiança e vulnerabilidade das vítimas.

No dia da prisão em flagrante, a equipe da 7ª Delegacia em Juiz de Fora, com o apoio da Inspetoria do Núcleo de Acervo Cartorário da Delegacia Regional, cumpriu um mandado de busca e apreensão em um apartamento alugado pela suspeita. No imóvel, foram encontrados documentos que comprovam crimes de estelionato contra pessoas idosas, além de um estetoscópio, luvas, um carimbo falso de médica, cartões de crédito, comprovantes de transferências bancárias em nome das vítimas e medicamentos. Imagens de câmeras de segurança de instituições financeiras também mostraram a mulher realizando saques e transferências com cartões das vítimas.

A investigada segue sendo procurada pelas autoridades.