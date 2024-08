Na noite da última quinta-feira (8), um ônibus da Linha 140 foi apedrejado, e o motorista ficou ferido após um desentendimento no ponto final do Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora.

Segundo a Via JF, empresa responsável pelo veículo, o incidente teve início durante a viagem, quando o motorista recebeu reclamações dos passageiros sobre a lotação do ônibus. Apesar disso, ele optou por permitir a entrada de mais pessoas, entendendo que ainda havia espaço. A decisão gerou uma reação violenta de alguns moradores, que cercaram o ônibus e o apedrejaram quando a linha chegou no ponto final, resultando em danos ao veículo e ferimentos ao motorista.

A empresa informou que a vítima recebeu atendimento médico e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Santa Luzia. Em nota, a Via afirmou estar colaborando com as autoridades para esclarecer o incidente e tomar medidas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A empresa planeja, entre outras ações, uma campanha de conscientização sobre a ocupação dos veículos, enfatizando que se trata de um transporte coletivo, onde o espaço deve ser compartilhado.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.