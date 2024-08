O portal JFEmpregos Sindicomércio, em Juiz de Fora, anunciou o lançamento de um novo menu de acessibilidade em seu site nessa quinta-feira (8). A iniciativa visa ampliar a inclusão digital e garantir que todas as pessoas, independentemente de suas necessidades, possam acessar as oportunidades de emprego de forma prática e eficiente.

Segundo a assessoria de comunicação do portal, a nova ferramenta oferece uma série de opções de personalização, incluindo recursos para aumentar o contraste, ajustar o tamanho e estilo das fontes, e destacar conteúdos importantes. Essas funcionalidades foram criadas para tornar a navegação no site mais fácil e amigável, especialmente para pessoas com deficiência (PCDs).

Emerson Beloti, presidente do Sindicomércio de Juiz de Fora, destacou a importância dessa iniciativa, afirmando que a inclusão digital é essencial para que todos tenham acesso às vagas de emprego. "Nós já tínhamos, no JFEmpregos Sindicomércio, um filtro para divulgação exclusivamente de vagas PCDs, então foi mais do que natural que colocássemos como prioridade o tema de inclusão no portal. A questão de inclusão digital é importantíssima para que todos tenham acesso as oportunidades de emprego, e essa nova ferramenta é mais um passo para que toda e qualquer pessoa, principalmente as pessoas com deficiência, possam ter acesso as vagas disponibilizadas."

Mais informações estão disponíveis no portal JFEmpregos Sindicomércio.