Dando continuidade à manutenção na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) São Judas I, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) precisará suspender o fornecimento de água em alguns bairros da Região Norte de Juiz de Fora nesta quarta-feira (14).

Aproveitando a manutenção, a companhia irá realizar, ainda, a remodelação da rede de água da Rua Ernesto Pancini, no bairro São Judas Tadeu. Ambos os trabalhos serão executados de 8h às 17h e, desta forma, as seguintes localidades podem ter o abastecimento comprometido: São Judas Tadeu I e II, São Francisco de Paula, Verbo Divino, parte do Nova Benfica e adjacências.

Assim que os serviços forem concluídos, o sistema de abastecimento será retomado, devendo ser regularizado ao longo da noite de quarta-feira.