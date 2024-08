Na manhã do último sábado (10) a Penitenciária José Edson Cavalieri, situada em Juiz de Fora, registrou a morte de um detento. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), policiais penais foram chamados por prisioneiros de uma das celas que relataram uma emergência. Ao chegarem ao local, encontraram o detento, de 35 anos, inconsciente e aparentemente sem sinais vitais.

Ainda conforme a Sejusp, imediatamente, os agentes solicitaram a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica, ao chegar, confirmou o óbito do detento.

A direção da penitenciária tomou todas as providências administrativas necessárias e anunciou a abertura de um procedimento de investigação interna para apurar as circunstâncias da morte. As autoridades seguem investigando o caso para determinar as causas exatas e as responsabilidades envolvidas.