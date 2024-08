Na manhã dessa terça-feira (13), uma família moradora do Bairro Fontesville, Zona Norte de Juiz de Fora, foi feita refém após a casa ser invadida por três homens armados que tinham a intenção de roubar o local. Enquanto as vítimas estavam presas em um cômodo da casa, os suspeitos levaram dinheiro, a chave do carro e um celular, conforme relato de um dos moradores.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe compareceu ao local após ser acionada pelo Copom e localizou o carro utilizado pelos suspeitos, onde um dos envolvidos, que estava dirigindo o veículo, foi encontrado. Ele tentou fugir, mas foi detido.

Após a chegada de outras viaturas, foi realizado um cerco na residência, que se estendeu também para uma mata próxima, por onde os outros dois suspeitos tentaram escapar ao perceberem a presença policial. Ambos foram capturados.

Além dos materiais roubados, foram apreendidas duas placas, que a Polícia suspeita que seriam utilizadas no veículo das vítimas, além de duas armas de fogo, uma pistola e um revólver.