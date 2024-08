Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai realizar o sorteio da Nota Fiscal Premiada do Dia dos Pais, conforme a lei 14.690 de 06 de setembro de 2023. O total de R$ 293 mil será sorteado, com 263 prêmios de R$ 1 mil cada e um prêmio de R$ 30 mil.



Sobre o programa

O Programa Nota Premiada recompensa aqueles que solicitam o CPF na nota fiscal dos serviços que utilizam, como mecânicos, salões de cabeleireiro, manicure, petshops e outros serviços. Para participar, é necessário acessar o link Nota Fiscal Premiada, realizar o cadastro pessoal e solicitar o CPF na nota sempre que receber um serviço. As informações no cadastro devem estar corretas, pois é por meio delas que a PJF entrará em contato com os sorteados.

Os cupons podem ser visualizados no site do programa, na aba "cupons". Cada nota fiscal emitida servirá como um cupom para o sorteio. A divulgação dos cupons gerados será feita cinco dias antes de cada sorteio. Caso algum cupom não esteja disponível, é possível solicitá-lo diretamente no sistema.

Já os Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e), como os emitidos por advogados, dentistas, nutricionistas, veterinários e médicos, também geram direito a cupons, desde que o CPF esteja incluído no documento. Os modelos de documentos fiscais estão disponíveis para consulta no site do programa.

