O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para visitação de escolas e grupos independentes. São 72 vagas disponíveis para visitas programadas para o período de 3 de setembro a 31 de outubro. Interessados devem preencher formulário eletrônico no site do Jardim Botânico, na seção “Escolas e Grupos”. As inscrições acontecem até todas as vagas serem ocupadas. As visitas são gratuitas e ocorrem de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Escolas e grupos de Juiz de Fora e outras cidades podem reservar até quatro datas no calendário. Durante a visita, os participantes serão conduzidos pelos monitores de Educação Ambiental do Jardim. Os participantes podem escolher dois roteiros: temáticos, adequados para diferentes faixas etárias; e livres, que podem ser personalizados de acordo com as preferências dos professores.

Os roteiros temáticos incluem “Grandes Grupos Vegetais”, recomendado para alunos acima de 14 anos, “Etnobotânica” e “Relações Ecológicas”, ambos voltados para alunos de 10 anos, e “Contos e Lendas da Floresta”, voltado para o público infantil. As visitas orientadas são parte do projeto de extensão “Implementação das Ações de Educação Ambiental no Jardim Botânico da UFJF”.

O professor responsável pela escola deve escolher dentre os roteiros disponíveis o que mais se encaixa à turma e à faixa etária dos alunos ou mesmo indicar o percurso próprio, acompanhado pelos monitores de educação ambiental. Intervalos para o lanche podem ser solicitados no ato da inscrição.