Nesta quarta-feira (15) a Cesama estava realizando uma troca emergencial do registro de água que fica na esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Avenida Barão do Rio Branco, Centro. Para não comprometer o abastecimento de uma área maior, a companhia tentou executar os serviços fechando a água do trecho próximo ao cruzamento, porém não foi possível.

Desta forma, foi necessário suspender o fornecimento de água da região central da cidade para realização dos reparos. Assim que os trabalhos forem concluídos, a água será reaberta. O abastecimento deve ser regularizado ao longo da noite desta quinta-feira e da sexta (16).