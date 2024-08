Após enfrentarem os dias mais frios da semana, com temperaturas mínimas abaixo de 9°C, os juiz-foranos vão passar por um fim de semana de sol e céu aberto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a previsão do instituto, a partir desta sexta-feira (16), as temperaturas começam a se elevar na Zona da Mata, com a possibilidade de uma nova onda de calor se iniciando na região.

Apesar de todo morador da cidade já sair de casa preparado para qualquer tempo em Juiz de Fora — seja bom ou ruim —, separamos a previsão do tempo de sexta até segunda-feira (19), conforme o Climatempo, para você se preparar. Confira:

Nesta sexta-feira (16), a mínima será de 14°C e a máxima de 27°C. No sábado (17), a mínima está prevista em 14°C e a máxima em 28°C. No domingo (18), o clima esquenta um pouco mais, com mínima de 15°C e máxima de 29°C. Por fim, na segunda-feira (19), a mínima será de 15°C e a máxima de 30°C.

Esses dias serão de sol, céu aberto, sem nenhuma nuvem e sem possibilidade de chuva.