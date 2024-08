Para garantir o deslocamento do público que vai prestigiar o Miss Brasil Gay 2024, a linha 517 - Estádio vai contar com um esquema de atendimento extra nos dias 17 e 18 de agosto, em Juiz de Fora.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), o itinerário liga o Centro de Juiz de Fora ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, onde ocorrerá o evento, com saídas frequentes a partir da Avenida Presidente Itamar Franco, 992, em frente ao Procon, e segue até a Rua José Appolônio dos Reis, 225, passando pela Avenida Eugênio do Nascimento.

Os horários de saída do Centro estão programados em intervalos regulares, começando às 18h e se estendendo até as 5h20 do dia seguinte. No sentido oposto, o retorno do Estádio ao Centro ocorrerá a partir das 18h40, com saídas até as 6h, seguindo um itinerário que passa pela Avenida Brasil e as Pontes Nelson Silva e Antônio Carlos.



Veja todos os horários:

- Saindo da Av. Pres. Itamar Franco nos seguintes horários: 18h, 18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20, 22h, 22h40, 23h20, 00h, 00h40, 01h20, 02h, 02h40, 03h20, 04h, 04h40 e 05h20.

- Saindo da Rua José Appolônio dos Reis nos seguintes horários: 18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20, 22h, 22h40, 23h20, 00h, 00h40, 01h20, 02h, 02h40, 03h20, 04h, 04h40, 05h20 e 06h.