Na noite desta quinta-feira (15), um ônibus urbano bateu em um moirão e ficou preso na estrada após o motorista desviar de um cavalo que estava na pista, em Juiz de Fora.



De acordo com o Consórcio Via JF, empresa responsável pelo veículo, o ônibus pertence à Linha 300, que atende o Bairro Campo Alegre. O motorista, ao tentar desviar do animal, atravessou a pista para evitar o acidente.

O veículo estava vazio no momento do acidente, e o motorista não se feriu.

O consórcio realizou a retirada do ônibus do local com o auxílio de um guincho na manhã desta sexta-feira (16).